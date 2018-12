Sessantenne lancia biglie d'acciaio sui ragazzini dal balcone, il 60enne: «Mi stavano insultando»

Un ragazzino ha denunciato ieri sera di essere stato colpito con una biglia d’acciaio, lanciata da un signore dal balcone della sua abitazione, in zona Stazione.



Le Volanti, giunte in pochi istanti sul posto, hanno ricostruito l’evento, sentendo il sospettato, il quale, inizialmente, ha riferito di aver semplicemente avuto una discussione con alcuni ragazzini che l’avevano importunato e, solo successivamente, ha ammesso di aver colpito un giovane con la propria fionda dal balcone di casa, colpendolo alla testa, consegnando volontariamente l’arma ai due operatori.



Il trevigiano, P. T., sessantenne, ha riferito di essere stato già in passato più volte insultato e offeso dai due quindicenni e, di fonte alle ennesime immotivate offese, avrebbe perso la pazienza.. Accompagnato in Questura per i dovuti accertamenti, risultato privo di precedenti penali, ha ammesso di aver posto in essere un atto spropositato, che avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi.



Per questi motivi P.T. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate a danno di minori.

