Migranti a Lampedusa, il sindaco Martello: «Sos sbarchi all'Hotspot 700 persone e 100 posti»

In 5.500 sono arrivati sull'isola in poco meno di quindici giorni. Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parla con preoccupazione della situazione attuale relativa ai migranti: «Abbiamo registrato 250 sbarchi,molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza». L'Hotspot dell'isola d'altonde è full da tempo: «Abbiamo una capienza di cento persone, ma ancora 678 ospiti».

Proprio la notte scorsa, tre sbarchi si sono aggiunti al contatore. Si tratta esclusivamente di persone provenienti dalla Tunisia. «L'ultima imbarcazione, molto piccola- spiega Martello - è arrivata poco dopo le nove di stamattina con una dozzina di persone a bordo». Proprio per far fronte a una situazione, che sull'isola più grande dell'arcipelago delle Pelagie, si fa ogni momento più difficile, dovrebbe arrivare domani sera la nave inviata dal governo per far trascorrere a bordo la quarantena ai migranti.

Un centinaio dovrebbero, invece, nelle prossime ore lasciare Lampedusa per viaggiare alla volta di Porto Empedocle e da lì essere ridislocati. L'obiettivo è, appunto, svuotare nel più breve tempo possibile il centro d'accoglienza di contrada Imbriacola



