Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa e Pantelleria: centro di identificazione in tilt con 1.517 profughi

Emergenza migranti a Lampedusa: in questi giorni ci sono stati diversi sbarchi (30 solo la notte scorsa) e il centro temporaneo è di nuovo sotto pressione. Nell'hotspot di Lampedusa (così si chiama il centro dove vengono portate le persone per essere identificate) ci sono in questo momento 1.517 persone. L'hotspot però ne potrebbe ospitare solo 350, ecco perché la situazione è diventata di nuovo problematica.

Fino a giovedì scorso nella struttura vi erano 340 ospiti. Stamani, col traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, è previsto, su disposizione della prefettura di Agrigento, il trasferimento di 250 migranti.

Una barca di legno alla deriva, avvistata da #Seabird di @seawatch_intl in zona SAR maltese, è stata soccorsa da @SOSMedItalia. È il quinto salvataggio in 36 ore.



56 sopravvissuti, tra cui 16 donne, alcune incinte, 2 bambini e un neonato di 3 settimane, sono ora su #OceanViking. pic.twitter.com/g8jSaUPxRV — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) August 26, 2022

Non solo Lampedusa. A Pantelleria ci sono stati altri 20 sbarchi nelle ultime 24 ore. Sull'isola ci sono 392 migranti. «La situazione nell'isola al momento è pesante - dice il sindaco Vincenzo Campo - Abbiamo alcuni moduli abitativi che possono ospitare al massimo cento migranti, ma nell'isola ce ne sono oltre 300». Per questo chiede «una maggiore collaborazione agli altri sindaci del Trapanese e siciliani».

Continua il caos in Libia, con 23 morti e 140 feriti negli scontri di ieri a Tripoli. L'instabilità infatti è causa della fuga e degli sbarchi di queste ore.

Migranti, flusso di arrivi continuo

Il flusso di arrivi è continuo. In una notte (quella di venerdì 26 agosto) sono sbarcate a Lampedusa 703 persone. Ad arrivare nell'isola delle Pelagie sono soprattutto piccole imbarcazioni, con a bordo soprattutto uomini, ma anche donne e bambini, alcuni molto piccoli, salpate da Zuara, in Libia, o dalle citta marinare della Tunisia di Sidimansour, Zarzis, Kerkenna e Makdia. Alcuni natanti sono stati intercettati o soccorsi mentre erano alla deriva da mezzi navali della Guardia di finanza e della capitaneria di porto. Altri sono arrivati fino a Lampedusa, approdando direttamente in porto o ai moli Favaloro e Madonnina. Altri 342 sono sbarcati in Sicilia: a Pantelleria. Sono stati intercettati dalla Guardia costiera e dalle forze dell'ordine a ridosso delle coste.

A Messina, al molo Norimberga, ha attraccato la nave Open Arms Uno con a bordo 99 di migranti, compresi alcuni minorenni, che erano stati soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia.

Anche in Calabria - Continuano anche gli sbarchi di migranti nel Porto di Roccella Ionica, nella Locride. Sono 82 i profughi, di varie nazionalità, arrivati a seguito di un'operazione di soccorso in mare effettuata al largo della costa calabrese da militari della Guardia costiera.

In Puglia - Una imbarcazione con a bordo un centinaio di migranti è arrivata al porto di Gallipoli. È il secondo sbarco nel Salento, dopo le persone arrivate a Castrignano del Capo. Secondo l'agenzia Tap, che cita una fonte regionale della Guardia nazionale, «unità della Guardia costiera tunisina hanno sventato al largo di Mahdia, Sfax e Kerkennah 23 tentativi di emigrazione irregolare intercettando e soccorrendo 530 migranti irregolari». Proseguono i soccorsi nel mare Mediterraneo da parte delle navi di Ong: Ocean Viking ha salvato, in due interventi 112 persone.

E non si fermano neppure le polemiche politiche. Matteo Salvini, da Barletta, ribadisce: «nell'Italia governata dalla Lega, entra chi ha il permesso di entrare» e «gli altri tornano da dove sono arrivati», perché, sostiene, «non possiamo mantenere mezzo mondo con tanta gente in difficoltà».