Lago Maggiore, tra le vittime anche due 007 italiani. Dal maltempo ai possibili errori: cosa sappiamo sull'incidente

Una causa oggettiva, quella del maltempo e della probabile tromba d'aria, ma anche più di un dubbio sulla dinamica e sugli eventuali errori sui quali indagherà la Procura di Busto Arsizio. Sono quattro i morti dell'incidente nautico sul Lago Maggiore: il corpo del quarto disperso della tragedia in zona Sesto Calende (Varese), è stato recuperato poco prima delle 8, a 16 metri di profondità e poco distante dal relitto, dai sommozzatori. Una delle prime ipotesi è che chi era alla guida del mezzo, vista la situazione del maltempo, sarebbe dovuto rientrare a riva prima. I due che conducevano il mezzo dovranno spiegare se avevano ricevuto allarmi sulle condizioni metereologiche oppure se, forse a causa dell'insistenza dei passeggeri, hanno proseguito il viaggio per non interrompere la festa.

Barca si ribalta nel Lago Maggiore a causa di una tromba d'aria: quattro morti, recuperati i corpi. A bordo c'erano 23 turisti

La dinamica e come si sono salvati i turisti

L’incidente si è verificato intorno alle 19 a Lisanza, una frazione di Sesto Calende, non lontano dalle sponde del cantiere nautico "Fratelli Piccaluga".

Sul mezzo c'erano 23 tra italiani e stranieri e due membri dell'equipaggio: l'imbarcazione era stata affittata per festeggiare un compleanno. Durante il viaggio, le condizioni meteo sono peggiorate, tanto che alcuni velisti (viste le raffiche di vento) sono rientrati in anticipo. Anche perché la riva era molto vicina, circa 150 metri: questo ha permesso a chi è caduto in acqua di salvarsi e agli altri di ricevere i soccorsi.

I passeggeri e i soccorsi

I primi a dare soccorso sono stati proprio i velisti, che hanno recuperato la maggior parte delle persone (di età tra i 20 e i 50 anni). La barca nel frattempo si è fermata a 600 metri di distanza dalla riva a causa delle condizioni proibitive. I sommozzatori hanno continuato a cercare i corpi dei dispersi fino al ritrovamento stamattina degli ultimi due. Il maltempo era cominciato alle 17, causando anche ritardi dei voli all'aeroporto di Malpensa. Di certo la barca, stando ai racconti dei testimoni, si è ribaltata molto rapidamente.

Tra i morti anche due 007 italiani

Anya Bozhkova, 50 anni, russa, morta nell'incidente nautico di ieri sul lago Maggiore, e il compagno Claudio Carminati, 53 anni, sopravvissuto e proprietario del “Goduria”, la house boat che ieri sera si è capovolta sul lago Maggiore all'altezza di Sesto Calende (Varese), vivevano sull'imbarcazione che periodicamente veniva affittata a gruppi di turisti e che ora si trova a circa 15 metri di profondità.

Nell'incidente hanno perso la vita Claudio Alonzi di 62 anni - coniugato e padre di due figli - e Tiziana Barnobi di 53 anni, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne. I due dipendenti, appartenenti al comparto intelligence, si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva. L'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano ed i vertici del comparto esprimono la loro vicinanza e il dolore per il tragico evento ai familiari delle vittime.