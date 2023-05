Lago Maggiore, il direttore del Mossad sullo 007 israeliano morto: «Uomo di valori, persona devota e leale»

La salma dell'agente del Mossad in pensione, vittima del naufragio di una barca turistica a Lisanza (Varese), sul lago Maggiore, è rientrata in Israele.

Una scomparsa che ha segnato un profondo orgoglio nell'istituzione. «Era un uomo di valori, un vero amico, una persona devota e leale», dice infatti il direttore del Mossad David Barnea parlando dell'ex agente - secondo i media italiani Erez Shimoni - perito nel naufragio. Un ricordo sentito pronunciato durante i funerali militari che si sono svolti nella sezione militare del cimitero di Ashkelon.

I FUNERALI

Alle esequie hanno partecipato - con volti nascosti e tutti in camicia bianca in base a foto apparse sui media - molti alti esponenti dell'Istituto, come è definito in ebraico in Mossad. «Amava il mare e - ha aggiunto Barnea citato da Ynet - aveva completato un corso da skipper.

Barnea ha anche parlato di «un uomo umile e senza ego, la cui sicurezza in se stesso gli ha permesso di affrontare situazioni complesse nel suo servizio». «Tu - ha insistito Barnea nel suo elogio - hai lavorato in segreto per tutta la tua vita adulta. Anche dopo la tua morte non potremo parlare pubblicamente delle tue numerose, significative e benefiche azioni per il popolo di Israele». Secondo un dirigente del Mossad citato da Ynet, l'ex agente era stato in servizio per 30 anni.