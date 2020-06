Como, auto nel lago: morta ragazza di 24 anni, salvo il ragazzo al volante

Tragedia sul lago di Como per un terribile incidente stradale. Un'auto perde il controllo e precipita in acqua: il veicolo si è inabissato in pochi secondi. Il ragazzo al volante è riuscito a liberarsi e a salvarsi, ma per una giovane di 24 anni non c'è stato scampo. E' morta così una ragazza la scorsa notte.

Como e Cernobbio. Mentre il ragazzo alla guida dopo l'impatto è riuscito a liberarsi dall'abitacolo e a salvarsi, per la giovane non c'è stato nulla da fare e si è inabissata con la vettura. L'incidente alle 3 di questa notte: dai primi accertamenti la Panda con i due giovani era diretta verso Cernobbio quando il conducente, all'uscita di una doppia curva, ha perso il controllo. La Fiat Panda su cui viaggiava con un coetaneo è caduta nel lago tra. Mentre il ragazzo alla guida dopo l'impatto è riuscito a liberarsi dall'abitacolo e a salvarsi, per la giovane non c'è stato nulla da fare e si è inabissata con la vettura. L'incidente alle 3 di questa notte: dai primi accertamenti la Panda con i due giovani era diretta versoquando il conducente, all'uscita di una doppia curva, Scontro tra Vespa e jeep, muore trentenne La vettura, probabilmente dopo essere finita contro il muro sulla sinistra della carreggiata, è rimbalzata dall'altra parte, sfondando la ringhiera e finendo nel lago con un volo di una decina di metri. Il conducente è riuscito a liberarsi prima che l'auto si inabissasse, mentre per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco, l'auto è stata poi ripescata.

Ultimo aggiornamento: 12:31

