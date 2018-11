Uccide ladro nella sua ditta, folla alla fiaccolata per Fredy

Oltre 1.500 persone alla fiaccolata promossa in sostegno di Fredy Pacini, il commerciante che ha sparato e ucciso un 29enne durante un tentativo di furto nella sua ditta nella notte del 28 novembre. Tra i manifestanti anche persone arrivate da altre città della Toscana e anche dall'Umbria. Ad aprire la fiaccolata uno striscione con scritto 'Io sto con Fredy'. E 'Io sto con Fredy' è quanto viene ripetuto dai manifestanti. Il nome del commerciante viene ripetuto anche accompagnato da applausi. Tra le altre grida 'Difesa sempre legittimà e 'Legittima diesà. Il corteo ha sfilato per le vie del centro storico con anche conseguenze per il traffico rimasto temporaneamente bloccato.



Il corteo ha raggiunto la piazza centrale di Monte San Savino e davanti al Cassero ci sono stati alcuni interventi da parte di conoscenti e amici di Fredy Pacini a suo sostegno. Uno dei suoi legali ha riferito che Fredy e la sua famiglia apprezzano l'iniziativa ma si dicono dispiaciuti per non aver potuto essere presenti stasera. Hanno partecipato alla manifestazione molti sindaci della zona tra cui quello del paese, Margherita Scarpellini, che ha reso noto di aver chiesto «al prefetto di Arezzo la convocazione con urgenza di un comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica» e che ha detto anche che «una serata così non l'avremmo mai voluta vivere, sono due le vittime di questa situazione, cioè una persona abituata a delinquere e che è morta, e il nostro concittadino Fredy Pacini che ha ucciso un uomo. Lo Stato non è stato presente». Tantissima la gente comune, pochissimi i politici individuabili tra la folla. Tra questi, hanno raggiunto Monte San Savino l'onorevole Giovanni Donzelli (Fdi) e il consigliere regionale della Lega Marco Casucci. I promotori hanno raccolto fondi che andranno alla famiglia di Pacini anche tramite le diffusione di 500 fiaccole. La manifestazione si è svolta in modo pacifico ed è durata circa un'ora e mezzo. Ingorghi di vetture si sono verificati sia all'arrivo dei partecipanti alla manifestazione che per andare via.

