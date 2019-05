Va a rubare in un centro sportivo, ma in campo giocano i carabinieri: arrestato

Posto sbagliato e momento sbagliato. E' questo che deve aver pensato il giovane ladro arrestato lo scorso giovedì mentre cercava di rubare negli spogliatoi di un campetto di Bollate (Milano). In campo stavano giocando dei carabinieri che lo hanno colto sul fatto e arrestato. Il cittadino albanese di trentatré anni, si è intrufolato lo scorso giovedì nel centro sportivo "Ardor" di Bollate. Il ladro è andato subito verso gli spogliatoi attirando però l'attenzione degli atleti in campo, che per sua sfortuna erano carabinieri.

Roma, presidiavano le biglietterie automatiche di Termini per derubare i turisti: arrestate due romene

Roma, ladro seriale tra i viaggiatori dei treni: arrestato 45enne italiano



L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di aprire gli armadietti degli spogliatoi con un cacciavite, i carabinieri, ancora con la divisa da calcetto, lo hanno bloccato dopo un inutile tentativo di fuga e arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. L'uomo sarà giudicato per direttisima.

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA