Il ladro di merendine catturato dai carabinieri: risolto il mistero delle macchinette svuotate a Benevento

Il ladro di merendine ha 69 anni ed è di Benevento . È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento, un 69enne di Benevento, già noto per i suoi precedenti specifici, per reato di furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso mentre stava uscendo dalla struttura della Piscina Comunale scavalcando la recinzione perimetrale metallica.È stato fermato con due sacchetti che contenevano un monitor da Pc, un computer portatile e prodotti alimentari. I militari nelle tasche del 69enne hanno trovato monete di vario taglio, pari a 83 euro, presumibilmente asportate poco prima dal distributore di merendine e bevande. È stato pertanto dichiarato in arresto M.F., beneventano di 69 anni, con l'accusa di furto aggravato e quindi portato presso il Carcere a disposizione della Autorità Giudiziaria.