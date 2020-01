Ladro seriale di farmacie arrestato e rilasciato schernisce gli agenti: «Anche stavolta ho vinto io»

Torna libera per l'ennesima volta e prende in giro i poliziotti: «Anche questa volta ho vinto io». Queste le parole pronunciate, ridendo, da un ladro seriale che prende di mira le farmacie del milanese, dopo essere stato rimesso a piede libero all'ennesimo arresto da parte delladi Stato di Sesto San Giovanni ().L'uomo, nove pagine di precedenti penali, dopo essere stato inseguito e arrestato da due poliziotti per due colpi messi a segno nell'arco di poche ore a, è stato sottoposto a misura cautelare di obbligo di firma in attesa del processo per decisione del Gip di Monza. Liberato dagli stessi agenti che lo avevano bloccato, a quanto emerso, li ha dileggiati e scherniti prima di lasciare il commissariato.