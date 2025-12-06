sabato 6 dicembre 2025, 09:20

VIVARO (PORDENONE) - L’amarezza li ha così sovrastati che ieri mattina (5 dicembre) avrebbero voluto mollare tutto. Giovedì sera dall’azienda agricola Li Pocis, a Basaldella, è stato rubato un trattore Fendt 414 acquistato lo scorso giugno, un investimento da 215mila euro.

Sparito e ritrovato

«Siamo disperati - racconta nel primo pomeriggio Kevin Marconato, fratello di Jessicannalisa, la titolare dell’azienda in cui si allevano suini - Lavoriamo venti ore al giorno per poi ritrovarci in questa situazione, viene voglia di chiudere tutto». A scoprire il furto, verso le 7 di ieri mattina, è stato il padre Maurizio. La famiglia Marconato era stata molto previdente. Nella chat degli allevatori di Friuli e Veneto vengono spesso condivisi i furti di mezzi agricoli. Il trattore nuovo era stato pertanto parcheggiato al centro del capannone, tutto attorno, come a far da quadrato, erano stati disposti gli altri quattro mezzi. «Quando è arrivato - spiega Kevin - mio padre ha visto i trattori spostati: quello al centro era sparito». Ma la bella notizia è che ieri sera il mezzo è stato ritrovato in un capannone in disuso a Tauriano, dove i ladri lo hanno nascosto in attesa di poterlo ricettare.

Chiavi clonate

Non è così semplice rubare un trattore di quelle dimensioni. «Le chiavi dei mezzi erano tutte a casa - racconta Kevin - Per mettere in moto il Fendt serve la chiave con gli appositi codici: ce l’hanno hackerata». Ma c’è di più. La banda è riuscita a disattivare il Gps. La famiglia Marconato ieri ha chiamato il rivenditore, per capire se poteva vedere i movimenti del trattore. In effetti sono stati ricostruiti fino al momento in cui viene parcheggiato nel capannone. Poi c’è un buco nero. Giovedì sera i ladri hanno utilizzato strade secondarie per allontanarsi. Usciti dall’azienda agricola Li Pocis hanno attraversato un vigneto abbattendo diversi pali, anche perché avevano sicuramente i fari spenti. Le tracce delle gomme hanno portato la famiglia Marconato fino alla rotonda del cimitero. Poi nulla. Da lì il sospetto che la banda avesse un autoarticolato parcheggiato lì vicino, sul quale caricare il mezzo.

La solidarietà

Ieri Kevin e Jessicannalisa hanno diffuso le fotografie del trattore sui social chiedendo a chiunque avesse qualche elemento utile alle indagini di mettersi in contatto con il 112. «So che non ci sono speranze, loro hanno dieci ore di vantaggio e sicuramente una talpa che li ha portati da noi», era il pensiero di Kevin.

Gli amici dei due giovani allevatori hanno perlustrato a bordo di un pick-up boschetti e grave. Sono andati fino a Cividale nella speranza di trovare le tracce dell’autoarticolato, convinti che fosse già stato portato oltre confine. Verso sera Kevin e un amico hanno perlustrato le vecchie caserme, poi sono andati a Tauriano, dove ci sono molti capannoni dismessi. Il trattore è stato trovato al primo colpo. «Abbiamo aperto un cancello senza catena, dietro l’edificio c’era un cancello chiuso con pannelli, siamo riusciti a spostarli e facendoci luce con i telefonini abbiamo visto il trattore». Hanno subito chiamato i carabinieri, già al lavoro sul caso e intervenuti a Tauriano con un equipaggio del Radiomobile.

