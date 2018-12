Ladri rubano le Stelle di Natale dell'Associazione Tumori destinate alla solidarietà

BRINDISI - Odioso furto a danno della sezione Ant di Torre Santa Susanna: durante la notte ignoti, dopo aver forzato la vetrina d’ingresso, hanno trafugato diverse centinaia di stelle di Natale pronte per essere poste in vendita questa mattina nell’annuale banchetto allestito in piazza Umberto per la giornata nazionale Ant, finalizzata alla raccolta di fondi per assicurare assistenza gratuita ai malati terminali di cancro. Unanime la condanna da parte dei dirigenti sezionali, dei soci volontari e dell’intera comunità torrese. Nonostante il grave furto, il banchetto è stato regolarmente allestito utilizzando le piante giunte dalle altre sezioni Ant della provincia. Ultimo aggiornamento: 19:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA