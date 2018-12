I ladri entrano in casa e rubano i risparmi della piccola Stella: gli agenti fanno una colletta per "risarcirla"

Ultimo aggiornamento: 10:59

VICENZA - Una colletta natalizia raccolta tra i poliziotti delle volanti della questura vicentina ha reso felice una, Stella, originaria del Perù ma stabilmente residente con la mamma in città. Sabato sera due agenti con in testa il cappellino di Babbo Natale si sono presentati a casa sua e le hanno donato un. Una vera e propria fiaba di Natale, andata in scena grazie alladegli uomini in divisa della questura berica. Mamma e bambina, sorprese e commosse, hanno ricevuto il regalo e cancellato parzialmente l’amarezza del furto denunciato in novembre. Nei primi giorni dello scorso mese in un sopralluogo per un furto consumato in un appartamento nelle zona ovest della città gli agenti hanno trovato ad attenderli una mamma e la sua figlia di 8 anni.La bambina di nomera in lacrime perchè i ladri avevano arraffato anche un busta con all’interno i propri risparmi, 18 euro e 73 centesimi, che le sarebbero serviti per acquistare dei regalini in vista delle imminenti festività natalizie. I poliziotti dopo averla rassicurata, una volta fatto rientro in questura hanno condiviso con i colleghi le emozioni provate durante il sopralluogo ed è maturata l’idea di fare a Stella una sorpresa speciale, con una piccola. Sabato sera la grande sorpresa della consegna.