LABOR DI’, i giovani incontrano il lavoro tra valori, orizzonti e strumenti: workshop e simulazioni di colloqui

Scoprire il valore e i valori del lavoro, elaborare un curriculum vitae efficace, preparare con cura una lettera di presentazione, monitorare le candidature aperte sul web, sostenere un colloquio in maniera corretta, conoscere e saper cogliere le nuove prospettive del mondo dell’occupazione, in continua evoluzione, ma soprattutto non avere paura di lanciarsi nel mercato del lavoro. Oggi cercare un impiego è una sfida da non perdere. Noi vogliamo dare ai giovani lo slancio per iniziare a dare forma al loro futuro. Sono questi gli obiettivi alla base di LaborDì. Una giornata immersiva pensata per i giovani il cui punto di forza risiede nel mix di formazione, orientamento, workshop, seminari e colloqui, per permettere loro di incontrare da vicino le aziende, conoscere la loro filosofia e sintonizzarsi sui canali giusti per mettersi in gioco con maggiore fiducia e consapevolezza. Un’opportunità preziosa da cogliere al volo per la propria crescita personale e professionale. LaborDì nasce nell’ambito di un impegno pluriennale che mira a promuovere l’educazione e l’avvicinamento al lavoro dignitoso come perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona.

LaborDì è frutto di un lavoro di rete che prevede un coinvolgimento attivo delle istituzioni, del mondo dell’istruzione, del terzo settore, delle aziende, delle parti sociali e della Chiesa, attivando così l’intera comunità educante ad essere generatrice di speranza. LaborDì, inoltre, è un’opportunità per le stesse realtà aziendali e produttive in quanto permette di esercitare la propria responsabilità sociale d’impresa e conoscere giovani profili dinamici in ricerca di occupazione.