Mercoledì 9 Febbraio 2022, 11:55

La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione, ed è sicuramente un successo. La Camera dei deputati, infatti, ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare per includere la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della Carta. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

