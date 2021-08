La Sardegna che non ti aspetti: street art, artigianato e tradizioni gastronomiche da Bosa al mercatino di San Pantaleo

Lunedì 23 Agosto 2021, 14:43

Dici Sardegna e ti viene in mente il mare ed è giusto. Ma esiste un'altro lato delle regione che non ti aspetti. Una Sardegna fatta di tradizioni in cui i sapori della terra trovano la loro espressione nella street art, nell'artigianato, nei mercatini e nella cucina. Da Bosa a San Pantaleo ecco dove ammirare la vera Sardegna.