La Russa jr., lo staff del presidente del Senato: «Fiducia nei magistrati ma è stato passato il segno». Dalla sim ai manifesti di protesta a Milano, cosa succede

Alla fine la Procura di Milano ha deciso di valutare una eventuale richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa, la cui sim è intestata al padre Ignazio, presidente del Senato.

Leonardo La Russa, il cellulare appartiene al padre: non può essere sequestrato (per l'immunità parlamentare)

La Russa, sul figlio indagini allargate: nuovi testimoni per capire se la ragazza era stata drogata

Da quanto si è appreso, la necessità di effettuare accertamenti sul telefono del 21enne, indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di scuola, non è immediata.

LA PRECISAZIONE

«Il Presidente La Russa, dopo la nomina dell'avv. Vinicio Nardo da parte del figlio Leonardo, si è astenuto e si asterrà da qualsiasi commento diretto o indiretto sulla vicenda, avendo piena fiducia nell'operato dei Magistrati della Procura di Milano. Da un punto di vista mediatico, risulta, però, ormai passato il segno». Lo sottolinea lo staff del senatore Ignazio La Russa stigmatizzando come «più volte sono state pubblicate su quotidiani, giornali on line e sui social, le foto di un altro figlio del Presidente, col nome del fratello, nonché ricostruzioni artefatte a fini suggestivi della vita giovanile dei fratelli La Russa».

«Non risulta più tollerabile la condotta di chi si sostituisce ai Pm con pretese di indagine e richieste istruttorie. Travalica ogni rispetto l'operato di associazioni di sinistra che affiggono manifesti e preannunciano flash-mob politici e diffamatori. Per tacere dei social. Per queste ragioni, si rinnova l'invito ad affidarsi unicamente al lavoro degli inquirenti e ci si augura che termini ogni speculazione politica della vicenda».

Manifesta di protesta a Milano

Il movimento femminista Non una di meno Milano rivendica l'affissione di manifesti vicino ai locali notturni di corso Como, accanto allo studio legale di Porta Romana del presidente del Senato, Ignazio La Russa con la scritta «El violador eres tu». Un poster uguale è comparso anche dall'Apophis club in via Merlo, il locale dove il figlio minore di La Russa, Apache, avrebbe incontrato la ragazza che l'ha denunciato per la violenza sessuale ora oggetto delle indagini della Procura di Milano. «Vogliamo cacciare La Russa da ogni incarico pubblico - spiega in un comunicato Non una di mano -. Vogliamo chiusi i locali della famiglia e lo studio legale su cui si fonda il loro potere economico e politico, vogliamo requisiti i loro soldi affinché siano devoluti ai centri antiviolenza». Il movimento si dà appuntamento alle 18.30 in piazza 25 aprile per un presidio e un flash mob con la parole d'ordine: «Puntiamo il dito contro i violadores!».

IGNAZIO LA RUSSA

«Sono sereno, se ne occupa l'avvocato Adriano Bazzoni». Ignazio La Russa, presidente del Senato, replica così a chi gli chiede un commento sulla vicenda che vede indagato per violenza sessuale il figlio. La Russa, seduto a un tavolino di un bar a pochi passi dal suo studio legale, sorride, ma preferisce non aggiungere altro: «Mi va dato atto che su questa vicenda non ho più detto una parola».