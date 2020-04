Ultimo aggiornamento: 16:39

Dopo la conferenza stampa del presidente del Consigliodi domenica 26 aprile dedicata alladi convivenza con il coronavirus, tra gli imprenditori del settore fuori casa serpeggiano la delusione e la preoccupazione per lo slittamento della data di apertura dei pubblici esercizi (ci si aspettava fosse il 18 maggio, invece è stata concessa solo dal primo giugno) e per i mancati chiarimenti sulle modalità di somministrazione e sulle misure di sicurezza da mettere in atto al momento di alzare le serrande. Non solo: spaventa anche la dichiarazione di Conte relativa alla volontà di mantenere il distanziamento sociale e il divieto di assembramento fino a quando non verrà trovato un vaccino o una cura. In questo scenario sono in molti a proporreper affrontare in modo diverso l'emergenza sanitaria e far ripartire le attività nel segno della sicurezza collettiva. Ne abbiamo parlato conÈ una riflessione obiettiva e responsabile che prende atto di quello che ci raccontano tutti i giorni: i luoghi dei focolai, quali fasce ha colpito e l’analisi dei morti. Non ci sono dati scientifici a riprova che i focolai di covid-19 siano stati ristoranti, bar, gelaterie e negozi, mentre sappiamo che l’epidemia si è sviluppata soprattutto negli ospedali, nelle residenze per anziani, al pronto soccorso e in generale nelle strutture sanitarie. Oggi nessuno è davvero è protetto e viviamo tutti in un clima di terrore, anche quando non sarebbe necessario. Proteggere le persone più a rischio (la popolazione anziana e coloro che soffrono di quelle patologie che rendono mortale il covid-19) senza privare della libertà gli altri aiuterebbe a costruire modi e modalità di convivenza diversi con il coronavirus e a stemperare l’atmosfera di angoscia. Il che sarebbe utile anche sotto il punto di vista della ripresa dei consumi, perché la componente psicologica avrà un forte impatto sulla predisposizione alla spesa e alla condivisione del piacere. Ci deve guidare il senso di responsabilità è assurdo che una famiglia o una coppia debba cenare o bersi un drink a distanza. E sarebbe giusto che tra amici adulti ci fosse la possibilità di decidere se sedersi vicini o meno, senza mettere in discussione la distanza tra i tavoli. È una delle battaglie che stiamo portando avanti e in cui si inserirebbe la proposta di Vitale.Sarà inevitabile. Il distanziamento dei tavoli ridurrà almeno del 50%, se non del 70%, i posti a sedere di un locale. È chiaro che se i costi resteranno uguali falliremo tutti comunque. Diversamente, se ci sarà una rinegoziazione delle spese, fino a quando dovremo mantenere la distanza tra i tavoli comunque incasseremo circa il 30% rispetto al passato. Per sostenere l’impresa dovremo fare girare i tavoli.Tra gli errori di questo governo c’è anche quello di trattare tutte le regioni allo stesso modo. Non ha senso, per esempio, che la Sardegna (dove il fenomeno covid-19 è marginale) subisca le medesime restrizioni della Lombardia. Credo che lo Stato dovrebbe delegare a ogni singola regione la decisione sulle modalità e le tempistiche delle riaperture.Un buon imprenditore si deve rinnovare e adeguare alle necessità. Dell’esperienza al ristorante e al bar rimarrà il prodotto, mentre il luogo perderà di valore. La prima cosa da fare, ora che finalmente hanno liberalizzato l’asporto, è puntare sul take away per riavvicinare i consumatori che sono stati abituati ad acquistare tutto esclusivamente nel canale della gdo.