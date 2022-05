L'artista italiana Benedetta Paravia ambassador di un progetto multimediale per un market più etico

Il futuro è adesso. Nasce grazie a un'italiana un piano multimediale che produce progetti etici. Benedetta Paravia, la Princess Bee del mondo arabo, diventa brand ambassador della piattaforma More NFT (Non Fungible Token). L’artista del Belpaese diventa così ambasciatore del progetto MoreNFT aggiungendovi valore e riconoscimento nel mercato arabo ed internazionale.

Poliedrica, creative producer, filantropa ed esperta in relazioni internazionali, da anni la Paravia lavora tra Italia ed Emirati Arabi Uniti creando un ponte tra Medio Oriente ed Europa attraverso la cultura, le canzoni, i libri, i programmi televisivi, le sfilate, la solidarietà e i programmi cross mediali al femminile. Di recente ha lanciato il suo primo NFT dai titolo “Winners”, che raffigura il re ed il principe ereditario di Dubai, per il quale ha ricevuto una proposta d’acquisto di ben 500.000 franchi.

Ha scelto di diventare brand ambassador di MoreNFT perché la piattaforma è un marketplace NFT multichain incentrato sull’utente: crea un ecosistema tra creatori, star e brand per sviluppare progetti che sfruttino le potenzialità degli NFT, concedendo opportunità d’investimento e nuovi servizi alla comunità partecipante. Si basa su un concetto di economia della comunità, fornendo strumenti e conoscenze per comprendere, usare e trarre beneficio dal cambiamento inesorabile portato dalla blockchain e dagli NFT.

“Sono certa – spiega la Paravia - che vedremo crescere questa piattaforma in breve tempo grazie all’impegno di tutto il team di professionisti dedicati e ai consigli del professor Marco di Maggio, che insegna ad Harvard ed è l’advisor della blockchain”.

More NFT quindi crea, compra, vende e offre l’opportunità agli utenti che partecipano di prendere decisioni sulle direzioni etiche e gli sviluppi del progetto.