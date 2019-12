Krampus a Vipiteno, i demoni inseguono e frustano gli spettatori

​Krampus a Vipiteno, è polemica per gli atti di violenza commessi durante la sfilata durante le quale i demoni hanno inseguito e frustato gli spettatori. In un video pubblicato su Facebook che riprende la sfilata dei 'Krampus', ovvero i diavoli che si aggirano per il paese e, da tradizione, si avventano contro gli spettatori colpendoli con delle scope in legno.

Le riprese testimoniano che nell'ultima edizione i Krampus inseguono e picchiano i passanti per strada, anche con bastoni e calci. Ma è una violenza smentita dagli organizzatori dell'evento. «Circolano diverse notizie false su Facebook - spiegano -. Chi conosce il giorno dei diavoli a Vipiteno saprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione».

E gli organizzatori aggiungono di non mettere in dubbio la veridicità del video, ma respingono «le accuse razziste collegate ad esso, che non corrispondono a verità. I ragazzi frustati del video sono amici e conoscenti dei diavoli di Vipiteno».



