Kimberly Bonvissuto sparita da 4 giorni da Busto Arsizio, il telefono è spento. La mamma: «Aiutatemi a ritrovarla»

Kimberly Bonvissuto ha 20 anni ed è sparita da lunedì da Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove abita: ha i capelli rossi ed è alta 1 metro e 55. Sui social si sta diffondendo l'appello della madre Graziana, per ritrovarla. «Quando è uscita di casa - si legge - indossava una tuta grigia, scarpe nere e giubbotto Colmar». La richiesta è di contattare la donna o le forze dell'ordine in caso, perché «ogni informazione potrebbe essere preziosa». Dopo la scomparsa di Giulia Cecchettin (poi ritrovata morta uccisa dal suo ex Filippo Turetta) è di nuovo paura.

La ragazza aveva spiegato di avere un appuntamento con la cugina, e che avrebbe cenato con lei fuori casa.

IMPORTANTE - FATE GIRARE ⚠️

Lei si chiama Kimberly e ha 20 anni e abita a Busto Arsizio (VA)

Non si hanno più notizie da lunedì scorso.

Alta circa 1,55 capelli rossi. Indossava una tuta grigia,scarpe nere e giubbotto Colmar.

Il numero di telefono della mamma è 3458534355 pic.twitter.com/pYBNHMVI4C — helena (@taylorsrory) November 23, 2023

Poi, però, il telefono di Kimberly Bonvissuto non ha più dato segni di vita. Da allora non è mai rincasata e il suo telefono risulta spento.