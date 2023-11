Kimberly Bonvissuto scomparsa da 7 giorni, continuano le ricerche: l'ipotesi allontanamento volontario

Proseguono le ricerche di Kimberly Bonvissuto, la 20enne scomparsa da casa a Busto Arsizio (Varese) da lunedì scorso. Dunque, è passata una settimana ma delle giovane ancora nessuna traccia. Il raggio delle ricerche si è esteso ben oltre i confini del comune. Gli inquirenti lavorano nella convinzione che quello della ragazza possa essere stato un allontanamento volontario e che Kimberly sia viva e stia bene.

Kimberly Bonvissuto sparito, le ricerche

Vi sarebbero elementi fondati a supporto di questa ipotesi sui quali, però, chi indaga mantiene il massimo riserbo.

Si tratta di un passaggio tecnico necessario per acquisire la denuncia di scomparsa e effettuare tutti gli accertamenti tecnici per rintracciare la ragazza. Il padre e la madre, intanto, da giorni rinnovano l'appello alla figlia a contattarli per fare sapere loro che sta bene: «Qualunque cosa sia accaduta, la supereremo. Dacci notizie».

A Busto è stata passata al setaccio la zona attorno alla via dove vive la ragazza. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere, pubbliche e private. Ma le ricerche si sarebbero spostate anche lontano dalla città. Come spiega Il Giorno, potranno essere fondamentali gli accertamenti sul cellulare della giovane, che risulta spento. Attraverso il codice Imei e l’analisi dei tabulati, gli inquirenti stanno cercando indizi per rintracciare Kimberly.

COSA ERA SUCCESSO

Lunedì 20 novembre, nel primo pomeriggio, Kimberly Bonvissuto, ha lasciato l’appartamento dove vive, in centro a Busto Arsizio. Indossa una tuta grigia, giubbotto, scarpe nere. Ha detto alla mamma che deve vedere la cugina. Ma si scoprirà in seguito che aveva un appuntamento con un ragazzo e ha chiesto alla cugina di “coprirla”. Più tardi chiama la madre per avvisarla che rimarrà a cena fuori e tornerò a casa verso le 22. Da qui non ci sono stati più contatti. Kimberly ha con sé solo il telefono cellulare (che da lunedì risulta spento) e il caricabatterie.