Napoli, al killer del vigilante cinque permessi: uno per il provino da calciatore

Sono cinque i permessi di uscita dall'istituto penale dov'è ristretto, concessi al ragazzo da poco 18enne condannato per l'omicidio del vigilante Francesco Della Corte. Uno l'ha utilizzato per sostenere un provino per una società calcistica del Beneventano.

In un altro ha pranzato con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena e dove ha iniziato un percorso di riabilitazione che, secondo la famiglia del vigilante, non avrebbe ancora prodotto frutti.



