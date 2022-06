Keanu Reeves a Bologna, il selfie in centro con un fan

Niente deep fake. Questo è Keanu Reeves, vero Ben? «Assolutamente lui, in carne e ossa». Ce lo conferma il ragazzo che ha scattato con l'attore il selfie subito diventato virale. Bologna si è trasformata per un attimo nel set di Matrix, uno dei tanti film interpretati dalla star di Hollywood in vacanza in Italia. «E pensare che neanche avevo voglia di uscire con questo caldo. E invece a 38 gradi all'ombra chi ti incontro sotto le due torri? Il mio mito!».

Un incontro pazzesco, nella torrida Bologna appunto: «Sinceramente l'ho visto un po' stanco ma d'altronde con quel caldo... Anzi, è stato gentilissimo perché fermarsi per scattare un selfie con uno sconosciuto sotto il sole...». Reeves era con tre amici con i quali stava passeggiando nel centro città: «Mi ha detto che gli piace Bologna. Ancora non riesco a crederci, era il mio sogno e tante volte mi sono detto: 'prima o poi lo incontrerai'. Ed è successo nella mia città». E non nella fantasia di Matrix.