Al supermercato spuntano le colombe "Rubentus": esplode la polemica social

Lo scherzo non è piaciuto ai tifosi della Juventus. Forse la tensione per la delicata partita contro l'Atletico Madrid in Champions League, o forse perché sui social è facile scaricare la propria rabbia senza confini. Il fatto è stato registrato da L'Unione Sarda che, dopo alcune segnalazioni, ha pubblicato la foto scattata all'interno di un supermercato Conad a Oristano. In vendita tra i corridoi del centro commerciale ci sono diverse colombe griffate Juventus. Ma, sul cartello dei prezzi, qualcuno ha scritto "Colomba Rubentus". E' bastato poco per scatenare la rabbia dei bianconeri sardi che hanno invaso di segnalazioni la Conad di Oristano.

La risposta del direttore del centro è stata immediata. Su Facebook ha scritto: «Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni per un cartello offensivo visto nel nostro punto vendita. Vogliamo rassicurarvi del fatto che quel cartello è stato esposto e subito rimosso, fatto da un collaboratore per fare una burla ai colleghi. Vi possiamo garantire che è esposto il cartello corretto e che il responsabile ne pagherà le conseguenze!». (Foto UnioneSarda.it)

Ultimo aggiornamento: 10:29

