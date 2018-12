Jovanotti risponde alla Lipu: «Ho a cuore i “fratini”, arriveremo dopo che gli uccelli hanno nidificato»

Caro Lorenzo, salva i fratini

, scrive la Lipu.

Ho a cuore la specie dell'amico pennuto





LEGGI ANCHE:



Jova ha affidato ad Instagram una sua risposta sulla vicenda: , risponde Jovanotti. Il caso si è accesi in questi giorni. Il cantautore ha annunciato che il suo "Jova Beach Party" prevede una tappa a Ladispoli (il prossimo 16 luglio), nella cornice di Torre Flavia, area importante per la salvaguardia di rare specie di uccelli, tra cui appunto i fratini.LEGGI ANCHE: Jovanotti annuncia il “Jova Beach Party” sulle spiagge italiane: si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro Jova ha affidato ad Instagram una sua risposta sulla vicenda:

Vorrei dire a chi è giustamente preoccupato per il fratino che anche io lo sono e nelle settimane in cui @tridentmusicofficial ha definito le spiagge dove ci sarà il tour si sono incontrati con la Lipu e continueranno a stare in contatto e JovaBeach arriverà dopo che il fratino ha nidificato e abbandonato la zona. Zona che dopo la nidificazione e l'abbandono stagionale degli uccelli sarà isolata nei punti sensibili

, ci tiene a precisare il cantautore.

Ultimo aggiornamento: 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA