Si accascia mentre fa jogging: settantenne muore stroncato da un infarto

Tragedia stasera, martedì 16 lugllo, in via Sottocroda a Susegana, Comune in provincia di Treviso: un uomo di settant'anni si è accasciato ed è stato colpito da un infarto mentre faceva jogging ed è morto pochi minuti dopo aver accusato il malore fatale. Inutili i tentativi di soccorrerlo. La vittima, che abitava nella zona a Susegana, è il pensionato G.L., di 70 anni.

Ultimo aggiornamento: 21:31

