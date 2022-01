Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, cugine morte sull'A28. Arrestato il pirata della strada, era ubriaco

È stato arrestato il conducente del suv che ieri sera è fuggito dopo aver travolto una Panda sulla quale viaggiavano due giovani donne rimaste uccise nell'incidente. Le due ragazze erano cugine e viaggiavano insieme a due bambine rimaste gravemente ferite. Dopo essere state travolte dal suv il conducente è fuggito ma è stato poi individuato e arrestato. Si tratta di un cittadino bulgaro, residente a Pordenone, ora accusato di omicidio stradale. Dopo aver provocato l'incidente, il fuoristrada si è ribaltato. Il conducente è uscito indenne dall'auto ed è scappato nei campi ma è stato individuato alcune ore dopo dalle forze dell'ordine. Il conducente del Defender, da quanto si apprende, era ubriaco alla guida.

APPROFONDIMENTI FRIULI Incidente sull'autostrada A28 ROMA Roma, 18enne muore dopo l'incidente stradale L'INCIDENTE Roma, incidente tra due auto sull'A1: morto un uomo di 30... BRESCIA Incidente a Rezzato, chi sono i 5 giovani morti: avevano preso... VIDEO Auto contro pullmann a Brescia, morti 5 ragazzi ABRUZZO Abruzzo, litiga con i genitori e scappa di casa: trovato... ITALIA Incidente a Rezzato, scontro tra un bus e un'auto: morti...

Sabaudia, areo precipita nel giardino di una una casa di campagna: morto il pilota

L'incidente

Nell'incidente avvenuto ieri sera sono morte due giovani cugine, di 21 e 25 anni, residenti a Mareno di Piave e Conegliano (Treviso). La Land Rover avrebbe prima tamponato una Fiat 500, sulla quale viaggiavano i genitori della 25enne rimasta vittima, e, con il veicolo ormai fuori controllo, si sarebbe poi schiantato contro la Panda che li precedeva. L'urto è stato tremendo. Il Defender è finito ruote all'aria in mezzo alla carreggiata, ma il conducente, seppure ferito, è riuscito a dileguarsi tra i campi (è stato poi rintracciato dai poliziotti che, su disposizione del magistrato di turno, hanno dichiarato il suo fermo e quindi l'arresto per omicidio stradale plurimo), l'utilitaria è andata completamente distrutta.

Sono rimaste ferite due bambine, che viaggiavano nella stessa Panda, sul sedile posteriore: una bimba di pochi mesi e la sorellina appena più grande. Sono state ricoverate all'ospedale di Udine, la più piccola è in prognosi riservata. Nell'incidente è stata coinvolta anche una terza auto la cui conducente, sotto choc, è stata la prima a lanciare l'allarme. L'autostrada in direzione di Conegliano è rimasta chiusa per alcune ore.

Jessica e Sara, le due vittime

Conducente e passeggera, due cugine, erano già morte all'arrivo dei soccorritori del 118: si tratta di Jessica Fragasso, 20 anni, residente a Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano. Il personale medico ed infermieristico, giunto sul posto con ambulanze fatte partire dagli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Portogruaro, ha tentato di rianimarle ma non c'era più nulla da fare. Per liberare i loro corpi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di San Vito e Pordenone che, con l'aiuto di pinze oleodinamiche e divaricatori, sono riusciti a tagliare il tettuccio della macchina e le portiere. Sul sedile posteriore c'erano due bambine piccole. Entrambe, prima di essere trasferite all'ospedale di Pordenone, hanno ricevuto le prime cure sul posto. Una è in condizioni serie. Attivato, vista la gravità dell'incidente, anche l'elisoccorso: decollato dall'elipiazzola di Campoformido, è atterrato ad Azzano Decimo. L'equipe è stata successivamente trasferita con un'ambulanza sul luogo del sinistro.