Turista muore in spiaggia a Jesolo: malore appena messi i piedi in acqua

Deceduto nonostante i soccorsi. Non c'è stato niente da fare per un turista tedesco di 86 anni che si è sentito male a Jesolo. È successo verso le 13.20 sul litorale in prossimità della Capannina beach. L'uomo era in vacanza a Jesolo con la famiglia, che a quanto pare si trovava con lui sulla spiaggia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è sentito male appena messo i piedi in acqua, di fatto ancora sulla battigia. Sono intervenute delle persone che si trovavano con lui in quel momento, quindi il personale della Jesolo Turismo Spa. Sul posto il personale del Suem 118. Ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. E' deceduto per arresto cardiaco. Per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato e la Guardia Costiera. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino.

