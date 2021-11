Jesolo, scoppia una bombola al Palazzo del Turismo: muore tecnico, illeso il collega

Un tecnico specializzato, di 50 anni, di Dolo, è morto in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina 29 novembre nel Palazzo del Turismo di Jesolo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che si trovava assieme a un collega rimasto illeso, stava facendo dei lavori di manutenzione per conto della Città Metropolitana di Venezia, proprietaria dell'immobile, quando è stato coinvolto in uno scoppio dalle conseguenze fatali. La vittima - che lavorava per una ditta di Salzano - stava facendo manutenzioni all'impianto anticendio della struttura.

I due tecnici si trovavano nel seminterrato dell'edificio, dove ci sono delle bombole che contengono 50% di gas argon e 50% di azoto. Per cause al vaglio dei Carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria, improvvisamente una delle bombole è letteralmente "volata" nella stanza dopo una deflagrazione. Non è ancora stato chiarito se l'uomo sia morto per l'impatto con l'apparecchiatura o per una caduta per sfuggire alla traiettoria della bombola che si era trasformata in un proiettile. Nonostante il tempestivo intervento dell'equipe sanitaria e dei Vigili del fuoco, per il tecnico specializzato non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia locale di Jesolo.