Incidente in scooter, muore albergatore di Jesolo: Roberto Borella lascia moglie e tre figli

JESOLO - Incidente mortale a Jesolo. La vittima è Roberto Borella, 56 anni, jesolano, albergatore molto noto in città in quanto gestore dell'hotel Trento di via Trentin. L'uomo, sposato e padre di tre figli, era in sella al suo scooter, una Vespa 250, quando tra via Equilio e via Firenze si è scontrato con una Bmw. Alla guida, un 23enne di Ponte di Piave. Inutili i soccorsi: l'uomo è stato sbalzato dallo scooter ed è finito sull'asfalto. Per lui, non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 7 Agosto, 10:26

