«Sei in ospedale eh? Ciao bagnini», la baby gang di Jesolo si vanta del pestaggio in un video

JESOLO Un video incredibile. «Sei in ospedale adesso eh? Bagnini m.... ciao ciao bagnini... non servono i bagnini ... licenziati!». Nel video le facce pulite da bravi ragazzi, gli occhi che diresti innocenti. Eppure sono loro: la baby gang multietnica di 30 minorenni che ieri 30 giugno ha seminato il terrore in spiaggia a Jesolo, pestando i bagnini e accanendosi con un responsabile dello stabilimento dal quale otto coetanei, trevigiani, erano stati appena allontanati. Dopo la "spedizione punitiva" i ragazzini si riprendono con i cellulari, si vantano delle loro gesta, sghignazzano, bestemmiano, irridono le persone sulle quali hanno infierito.

