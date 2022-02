I marinai e il balletto durante il giuramento, prosciolta l'ufficiale accusata di «disobbedienza»

Mercoledì 2 Febbraio 2022, 15:05

Non doversi procedere perché il fatto non sussiste: è stata prosciolta con formula ampia dal gup militare di Napoli la tenente di vascello protagonista del famoso "balletto" messo in scena l'estate scorsa nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Il video che riprendeva le reclute era finito sul web e in pochi giorni era diventato virale. Nei confronti della donna e di un sottufficiale, che l'aveva coadiuvata, l'accusa era quella di «concorso in disobbedienza continuata pluriaggravata». Il pm ha oggi chiesto il rinvio a giudizio, mentre gli avvocati difensori degli imputati, gli avvocati Giorgio Carta e Floriana De Donno il proscioglimento.