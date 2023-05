Italo venderà i biglietti per i treni regionali e Intercity di Trenitalia: ecco come cambia la mobilità

Italo nuovo trasporto viaggiatori (NTV) potrà vendere i biglietti per i treni regionali e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità. Lo ha stabilito l'Antitrust prevedendo che questa possibilità verrà estesa anche ai collegamenti regionali esercitati da società partecipate da Trenitalia. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto gli impegni presentati da Trenitalia a seguito dell'avvio di un'istruttoria per un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della società nei mercati dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale. Secondo l'Autorità, infatti, Trenitalia avrebbe fatto leva sui contratti di servizio in regime di esclusiva, stipulati con gli enti competenti, per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nei servizi di trasporto passeggeri su linea ad alta velocità (AV), dove opera in concorrenza con Italo

La nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Secondo l'Autorità - si legge nella nota - «Trenitalia avrebbe fatto leva sui contratti di servizio in regime di esclusiva, stipulati con gli enti competenti, per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nei servizi di trasporto passeggeri su linea ad alta velocità (Av), dove opera in concorrenza con Italo - Nuovo trasporto viaggiatori».

Prima del procedimento, solo Trenitalia poteva offrire in modalità integrata, attraverso un'interfaccia di vendita unitaria, i servizi di trasporto Av con i servizi di trasporto che esercita in monopolio (regionali e Intercity) e, dunque, godeva di un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che aveva ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto. Tuttavia non si era raggiunta una risoluzione effettiva e soddisfacente del problema.

Grazie agli impegni proposti da Trenitalia e accolti dall'Autorità, Ntv potrà dunque commercializzare i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi Av, anche per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da società partecipate dalla stessa Trenitalia (Trenitalia Tper e Trenord, rispettivamente attive in Emilia-Romagna e Lombardia).

Sono state inoltre previste - conclude la nota - ulteriori agevolazioni per l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione, consistenti nell'annuncio delle coincidenze dei collegamenti Av esercitati da Ntv tramite monitor di bordo e altoparlanti dei treni del servizio regionale e Intercity.