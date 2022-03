Italo Balbo, polemiche per la rimozione del nome dall'aereo di stato: chi era il pilota della trasvolata atlantica

Il 14 marzo pochi colpi di pannello hanno cancellato il nome di Italo Balbo dalla fiancata dell'aereo di stato del 31/o Stormo dell'Aeronautica Militare utilizzato per i voli del governo e del Presidentre della Repubblica e per il trasporto di malati gravi. D'ora in poi sui velievoli della flotta di stato ci saranno solo le insegne della Repubblica e le sigle internazionali di riconoscimento. Una decisione presa dal ministro della difesa, a seguito di diverse polemiche e dell'interrogazione parlamentare al governo da parte del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e definita "inconcepibile" da Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia.

Fdi «La cancel culture e la damnatio memoriae della sinistra va contrastata»

Per Fratelli D'Italia la decisione di togliere il nome di Italo Balbo dal velievolo è «Resa ancora più assurda, al di là del contesto storico, dal fatto che a riconoscerlo come eroe è la Presidenza della Repubblica italiana conferendogli la medaglia al Valor Militare» ha detto il deputato Federico Molliconi. Il politico ha ricordato che «In America gli è stata intitolata una strada, la Balbo Avenue». E che «Una manovra aeronautica porta il suo nome». «La cancel culture e la damnatio memoriae della sinistra va contrastata» ha concluso.

Chi era Italo Balbo, il pilota fascista eroe della trasvolata atlantica

Figura da sempre controversa, Balbo fu fascista della prima ora, tra i quadrumviri della Marcia su Roma, nominato ministro dell'Aeronautica da Benito Mussolini, ma fu anche uno dei pochi gerarchi a prendere le distanze dalle leggi razziali e dall'alleanza con la Germania nazista. Ministro dell'aeronautica nel governo Mussolini, Italo Balbo divenne celebre per organizzare e guidare la prima crocera aerea transatlantica Italia - Brasile nel 1930 e la successiva crociera aerea "Italia-America del Nord" "Orbetello-Chicago-New York-Roma" del 1933 in occasione del decennale della regia aeronautica. Volto della propaganda del regime, ottenne una copertina sul "Time", un monumento ed una via a lui dedicata a Chicago. Viene considerato un'eroe di guerra.