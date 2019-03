L'Italia in Miniatura riapre al pubblico dopo i lavori di restyling

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 16 marzo riaprirà l'. Dopo il restyling, i monumenti del nostro Paese saranno "accessibili" con una sola passeggiata. Le piazze e le meraviglie italiane in scala ridotta da scoprire con un solo colpo d'occhio. Il parco tematico in provincia di Rimini darà il via alla 49/a stagione, dopo che uno staff di pittori, elettricisti, miniaturisti, giardinieri e progettisti ha rimesso a nuovo 273 miniature in scala di città, paesaggi e grandi opere.Con uno speciale binocolo i visitatori potranno ammirare ogni dettaglio del parco tematico, inclusi gli oltre cinquemila veri alberi e anche 18 trenini elettrici. Per l'intera stagione verranno organizzati eventi per tutta la famiglia: da un corso per imparare a modellare l'argilla o per creare ceramiche fino a un laboratorio per conoscere e cimentarsi nell'arte del mosaico, senza dimenticare il divertimento tanto che in calendario è previsto anche un grande pigiama party per il mese di agosto. Il biglietto per visitare Italia in Miniatura prevede l'accesso a 12 attrazioni diverse tra cui la Torre Panoramica, un viaggio tra i canali di Venezia, il Luna Park della Scienza. Fino al 6 gennaio del prossimo anno, inoltre, chi acquista un biglietto per il parco tematico può rientrare gratis un secondo giorno a scelta.