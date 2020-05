Covid Italia, Brusaferro (Iss): «Casi in calo in tutte le regioni, anche in Lombardia. Crescono asintomatici»

«La curva epidemica è ancora in calo. Tanto più andremo a numeri di casi limitati, tanto i sensori saranno sensibili. Andranno interpretati per quello che veramente rappresentano. La lettura di singoli dati è fuorviante. Cresce quota asintomatici, le regioni si stanno attrezzando a fare tamponi. Troviamo soprattutto asintomatici. Italia sempre a tre velocità, anche se in tutto le regioni sono in decremento anche in Lombardia. La letalità è al 13,7». Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), fa il punto sulla situazione del Coronavirus in Italia.

«C'è una grande oscillazione dell'indice Rt di contagio sul territorio. Ma Rt non è una pagella ma uno strumento dinamico che ci aiuta a capire cosa succede e va letto con altri dati. Oggi il virus ancora circola e non possiamo allentare le misure di protezione individuale. In Molise e in Umbria ci sono stati piccoli picchi subito rientrati. L'Italia è a più velocità ma non abbiamo segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, sia per quanto riguarda le terapia intensive sia per quanto riguarda i reparti. l'Obiettivo è evitare la ripartenza di curve epidemiche sapendo che ci potranno essere degli episodi di ricrescita dei casi nei territori».

Ultimo aggiornamento: 12:35

