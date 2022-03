L'Italia compie 161 anni e ricorda in Campidoglio l'Unità, Aldo Moro e i “Figli delle Stelle”

Quarantaquattro anni fa la strage di via Fani a Roma, quarantaquattro anni dopo l'omaggio di chi non può e non intende dimenticare. Questa mattina sul colle del Campidoglio, in occasione del compleanno dell'Italia , che compie 161 anni, tanti cercheranno un posto nella Sala della Protomoteca, tra i busti di marmo che ricordano i personaggi della nostra storia, per celebrare la Giornata dell'Unità Nazionale organizzata dall'Ancri per celebrare l'anniversario e ricordare allo stesso tempo una ferita la cui cicatrice resta come un monito. Era il 16 Marzo del 1978, le nove del mattino e il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro salì sulla solita "Fiat 130" di rappresentanza seguita da un'Alfetta con la scorta: un gruppo di terroristi delle Brigate Rosse che proclamavano l'esigenza di una rivoluzione comunista entrò in azione all'improvviso per strada seminando piombo e morte alla Camilluccia. Furono uccisi in cinque: l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, il maresciallo Oreste Leonardi, il vicebrigadiere di Pubblica Sicurezza Francesco Zizzi e gli agenti di polizia Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Moro, cinquantacinque giorni dopo, fu assassinato in una cosiddetta “prigione del popolo” e l'Italia sperimentò cosa possono la ferocia, il fanatismo e il "disegno" travestiti da lotta politica.

L'evento, voluto dall'Ancri (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), ha un titolo, “I simboli della Repubblica”, e punta, promuovendo l'Inno di Mameli, il Tricolore e il ricordo di chi ha servito lo Stato e per lo Stato è morto, a rinsaldare «il sentimento di unità che fu decisivo per isolare i terroristi». Parleranno il Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, il presidente dell'Ancri,. Tommaso Bove , il Questore di Roma, Mario Della Cioppa , il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, il vicesindaco capitolino, Silvia Scozzese e il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi . L’appuntamento è moderato dal Prefetto Francesco Tagliente , ex Questore di Roma, anima dell'Ancri insieme a Bove, e prenderà il via con un “Canto degli italiani” intonato dal tenore Francesco Grollo nella versione originale. Momenti di un rituale che va però al di là del rito. Durante la cerimonia sarà consegnato anche un “Tricolore alla memoria” ai genitori degli agenti della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego , quest'ultimo di Velletri, i “Figli delle Stelle” “della Volante 2, uccisi a Trieste da un immigrato dominicano il 4 ottobre 2019.

Dopo due anni di pandemia, si è deciso di anticipare al 16 Marzo la Giornata dell'Unità Nazionale, che ricorda il 17 Marzo 1861, data ufficiale dell'Unità d'Italia, quando una legge sabauda proclamò la nascita del Regno d'Italia guidato allora da Vittorio Emanuele II di Savoia. Quest'anno la celebrazione coincide con l'anniversario della strage di via Fani. «Il 17 marzo, dal 1861, segna forse il più importante tratto identitario nella memoria del Paese: è l'Unità - dice l'ex Questore Tagliente - La parola “unità” è quella che meglio sintetizza il patrimonio di valori, ereditati dalla Storia del nostro popolo e dal Risorgimento, che ispirò poi i padri costituenti nella stesura della carta fondamentale dei diritti del 1946, la nostra Costituzione, sulla quale poggiano tuttora le fondamenta della Repubblica democratica».

La spina dorsale dei valori, per l'Ancri, sono «solidarietà, integrazione, eguaglianza, i quali sono la “cifra” della nostra esperienza come nazione e, in una più ampia prospettiva, della proiezione dell’Italia sulla scena della comunità internazionale». Perché collegare la ricorrenza dell’Unità d’Italia al rapimento dell’onorevole Aldo Moro? «Il patrimonio di valori - risponde Tagliente - ci rimanda a una sequenza di momenti celebri per la dignità del nostro popolo, ma anche ad episodi dolorosi. Circostanze nelle quali la comune radice culturale e territoriale degli italiani ha sempre evocato e sollecitato quella indole resiliente che in più occasioni ci ha visti reagire a fronte di tremende avversità. La scelta di abbinare la ricorrenza della Unità d’Italia al ricordo della strage di via Fani nasce soprattutto dai sentimenti che in prima persona ho vissuto negli anni di piombo, allorquando l'unità del paese sembrava minata da una frangia di criminali devoti alle logiche del terrorismo, che, seppur in minoranza, erano riusciti a diffondere un clima di eversione ai danni delle roccaforti dello Stato, colpendo brutalmente i suoi servitori. Una data, quella del 16 marzo 1978, che ricordo bene. Era il periodo del terrorismo e della criminalità agguerrita, vigliacca e sanguinaria. Nel corso degli interventi la tensione era sempre altissima e l’adrenalina era a mille. Ci lanciavano contro bottiglie incendiarie, bombe a mano e granate. Aumentarono gli attentati con agguati, gambizzazioni e uccisioni. Nella società si generò un clima di pericolo, di insicurezza e di paura, anche perché venivano colpiti pure singoli cittadini, rappresentanti della società civile giornalisti, uomini politici, della magistratura, del mondo carcerario, delle forze dell’ordine e dirigenti degli altri apparati dello Stato. La paura? E' un sentimento umano che riuscivamo a dominare. Quello che non si riusciva a gestire era il timore che potesse capitare qualcosa ai nostri familiari».

Ma quest'anno ci sarà, in più, il ricordo per i due agenti di polizia uccisi a Trieste tre anni fa. Aprivano le comunicazioni radio dalla loro auto di servizio, la Volante 2, dicendo ai colleghi della Sala Operativa che erano lì, al loro posto, e tenevano in sottofondo parole e musuca dei "Figli delle Stelle" di Alan Sorrenti. Un modo per dire, forse, che il lavoro si può fare fino in fondo ma conservando una qualche levità, che aiuta a concentrarsi e a ottenere il massimo. «L'Ancri - conclude Tagliente - interpretando il sentimento di tutti i “servitori” dello Stato ha ritenuto di consegnare ai familiari di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego la Bandiera nazionale italiana, simbolo dell’unità indissolubile della Nazione. I “Figli delle Stelle”, Pierluigi e Matteo, hanno toccato corde più profonde del Paese. In quella suggestiva espressione con la quale si presentavano traspare l’impegno, la passione, lo spirito di servizio e il senso dello Stato che accomuna decine di migliaia di colleghi delle volanti e delle unità operative di altri corpi di polizia.lle gazzelle dei carabinieri e delle altre unità operative impegnate ad assicurare il pronto intervento, in quel messaggio, fatto all’inizio turno, hanno colto tutto l’orgoglio del loro “servizio”. Penso che ascoltando quel messaggio di dedizione anche milioni di cittadini hanno potuto riflettere sul valore che esprimono tanti servitori della gente». La Giornata dell'Unità Nazionale in Campidoglio di domani sarà anche l'occasione per ricordare che manca ancora un decreto sulla corretta esecuzione dell'Inno di Mameli. Capita che spesso ognuno lo suoni e lo canti un po' a modo suo. «E' per farci svelare la versione autentica dell’inno - conclude l'ex Questore - che abbiamo chiesto a Michele D’Andrea una conferenza “briosa” sui simboli della Repubblica. Una lezione-spettacolo, una passeggiata a ritroso nel tempo fra le pieghe della storia ufficiale, arricchita da curiosità e aneddoti spesso sorprendenti».