ITA Airways celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

ITA Airways partecipa attivamente alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative.

La Compagnia dà il suo contributo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale dall’Onu che, nel 1999, gli ha dedicato la ricorrenza del 25 novembre.

Mattarella: «La sconfitta della violenza sulle donne e la sicurezza sul lavoro sono un banco di prova per civiltà di un Paese»

ITA Airways aderisce alla Giornata insieme alla Fondazione Atena Onlus - impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione e della salute della donna - con la campagna di sensibilizzazione “Voliamo lontano dalla violenza”.

La Fondazione Atena Onlus è presente presso l’headquarter di ITA Airways a Fiumicino, con un desk per la distribuzione di un braccialetto brandizzato per l’occasione dall’associazione Made in Carcere, realizzato dalle detenute. Il braccialetto, in tessuto rigenerato, è il segno della comune attenzione su un tema così importante e attuale.

Il banner “Voliamo lontano dalla violenza” viene presentato, oggi stesso, nella Lounge ITA Airways “Piazza Venezia” - presso il Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino – dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini, il management della Compagnia di bandiera, dalla Presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira insieme alla madrina di Atena Rocío Muñoz Morales e da un’ospite d’eccezione, Francesca Lo Schiavo scenografa italiana tre volte Premio Oscar.

Violenza sulle donne, il World Food Programme lancia la campagna: "Unite"

Le persone di ITA Airways, colleghe e colleghi, di volo e di terra, aderiscono all’iniziativa con un segno rosso sul proprio volto, gesto distintivo di questa ricorrenza, condiviso con il mondo dello spettacolo e gli sportivi. Insieme al top management della Compagnia, con i loro selfie e le loro foto, sono anche i protagonisti della campagna social diffusa attraverso tutti i canali ITA Airways. In questa giornata, anche una comunicazione a bordo dei voli ITA Airways dedicata ad amplificare l’attenzione sul grave tema della violenza contro le donne.

L’headquarter di ITA Airways si illumina di rosso a partire dalle prime ore serali, rendendosi visibile nell’intera aerea aeroportuale. La Compagnia saluta così, con questa immagine di forte impatto, la chiusura della Giornata.