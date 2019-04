Isola d'Elba al buio:un guasto al cavo sottomarino con il quale Terna porta l'energia elettrica all' Isola d' Elba ha lasciato al buio da circa mezz'ora gran parte delle utenze dell' isola. Secondo quanto appreso i tecnici della società sono già a lavoro per risolvere il problema mentre quelli di E-Distribuzione stanno operando per rialimentare le utenze con i loro cavi di media tensione di riserva.

Elba, dall'aeroporto di Pisa a Piombino: via al nuovo collegamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA