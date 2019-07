Isola d'Elba, esplode palazzina: un morto, dispersa la moglie. Due feriti sono gravi

Isola d'Elba, nella notte esplode palazzina: un morto, tre feriti e una donna dispersa che si dispera trovare in vita. Un'esplosione è avvenuta nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio, in questo periodo affollatissima. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio i cui abitavano tre famiglie. I vigili del fuoco, in azione con unità cinofile e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone, recuperando poi la salma di un uomo di 68 anni.

#Portoferraio (LI), esplosione palazzina: recuperato purtroppo senza vita il corpo di uno dei dispersi. Proseguono le ricerche dell’altra persona segnalata come dispersa, al lavoro squadre #usar e #cinofili #vigilidelfuoco #23luglio aggiornamento ore 8:15 pic.twitter.com/QWUL3ZKNOi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019



All'appello manca ancora la moglie del 68enne, una donna di 76 anni. La coppia risulta residente a Livorno ma andava spesso all'appartamento che possedeva all'Elba, in via de Nicola, come spiegano i carabinieri.

#Portoferraio (LI), esplosa una palazzina a due piani, estratte dai #vigilidelfuoco 3 persone ferite. Squadre #usar e #cinofili impegnate nella ricerca di due dispersi #23luglio 6:30 pic.twitter.com/uepfjbu95m — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019



Le tre persone estratte vive, da quanto emerso, fanno parte di un altra famiglia, residente a Portoferraio: sono una coppia di anziani e la figlia di 46 anni. Quest'ultima e il padre 76enne sono stati trasferiti con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa con ustioni sul 50 e 90% del corpo. Meno grave la moglie 75enne, ricoverata a Portoferraio. Nella palazzina sventrata dalla fuga di gas, che si trova in una zona residenziale vicino ai cimiteri, ed è divisa in tre appartamenti, abitava anche una terza famiglia, composta da padre, madre e figlio: tutti e tre sono riusciti a salvarsi.

Il boato è stato avvertito in quasi tutta l'isola: il gas sarebbe uscito da una bombola della palazzina in via Enrico De Nicola in zona Consumella a Portoferraio un quarto d'ora prima delle 5.



Mobilitate squadre dei vigili del fuoco anche di Piombino e Follonica e i reparti volo dei nuclei di Cecina e Arezzo.

Ultimo aggiornamento: 09:58

