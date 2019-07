Isola d'Elba, esplode palazzina: un morto, tre feriti e un disperso Mappa

Isola d'Elba, nella notte esplode palazzina: un morto, tre feriti e una donna dispersa che si dispera trovare in vita. Un'esplosione è avvenuta nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio, in questo periodo affollatissima. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio i cui abitavano due famiglie. I vigili del fuoco, in azione con unità cinofile e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone, recuperando poi la salma di un uomo di 68 anni. All'appello manca ancora, secondo quanto spiegato, la moglie del 68enne, una donna di 76 anni. La coppia risulta residente a Livorno ma andava spesso all'appartamento che possedeva all'Elba, in via de Nicola, come spiegano i carabinieri.

#Portoferraio (LI), esplosa una palazzina a due piani, estratte dai #vigilidelfuoco 3 persone ferite. Squadre #usar e #cinofili impegnate nella ricerca di due dispersi #23luglio 6:30 pic.twitter.com/uepfjbu95m — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019

Ultimo aggiornamento: 09:06

