Scuola, per arrivare all'Università non c'è solo la strada del Liceo

Non lasciarsi guidare dai luoghi comuni: lo scorso anno oltre il 55% dei ragazzi di terza media ha scelto un liceo, confermando lo stradominio dei percorsi liceali rispetto agli istituti tecnici, scelti dal30%dei ragazzi, e ai professionali che hanno raccoltomenodel 15% di preferenze.Non per tutti però la scelta è quella giusta, visto che il primo anno delle superiori è quello in cui ci sono più bocciati. Inoltre il liceo non è l’unica strada per arrivare all’università: il 25%dei diplomati nei vari indirizzi tecnici sceglie di andare all’università per gli studi statistici-economici e quasi uno su 5 si iscrive ad ingegneria. © RIPRODUZIONE RISERVATA