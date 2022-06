Ischia, caporal maggiore dell'Esercito investita e uccisa in bicicletta: muore Cassandra Mele, aveva 37 anni

Una donna di 37 anni è stata investita e uccisa a Ischia. La donna, Cassandra Mele, caporal maggiore dell'Esercito italiano, percorreva in bici via Giovanbattista Vico quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto che veniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell'auto una ragazza 26enne del posto. La 37enne è deceduta sul colpo. La posizione dell'autista è attualmente al vaglio. Indagano i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Ischia.

