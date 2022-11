Ischia, il medico del Rizzoli Cornacchia: «Che angoscia quelle bare bianche. Le frane? Peggio dei terremoti»

Lunedì 28 Novembre 2022, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 14:38

«Purtroppo c' è una cappa di tristezza e anche di paura, in quanto la situazione non è ancora sotto controllo». Il dott. Michele Cornacchia, dell'ospedale Rizzoli, racconta le ore drammatiche di Ischia: «C'è una tristezza immane ora perché le vittime erano molto giovani. È sempre molto difficile superare questi eventi così catastrofici. Noi qui abbiamo avuto nel 2009 una frana dove una ragazza di 15 anni perse la vita. Poi anche il terremoto, negli ultimi tempi Ischia isola sta subendo gravissime perdite. La cosa più brutta e più angosciante da vedere sono purtroppo, quelle piccole bare bianche».