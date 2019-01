Ischia, frana la litoranea: isola tagliata in due, scuole chiuse

Chiusa la strada statale: i sindaci di Casamicciola e Lacco Ameno hanno emanato nella notte un'ordinanza che stabilisce la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di oggi, al fine di evitare gli inevitabili disagi legati alla mobilità. Il Comune di Casamicciola inoltre invita la cittadinanza «a non utilizzare o a limitare al minimo l'utilizzo di autovetture e veicoli per evitare problemi alla circolazione che sarà inevitabilmente critica».



Già nella prima serata di ieri, a causa delle forti piogge cadute per tutta la giornata, un'altra frana si era verificata sempre a Casamicciola: il muro di cinta di un'abitazione evacuata dopo il terremoto del 21 agosto 2017, è franato investendo completamente un'auto in sosta, il cui proprietario era nei paraggi e fortunatamente non nella vettura.

La frana ha interessato una scarpata per un'altezza di 16 metri e per una lunghezza di 50 metri circa. A venir giù con violenza inaudita un terrapieno dall'altezza di 16 metri, che ha invaso la carreggiata e di fatto diviso in due l'isola.