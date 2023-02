Udine, investita da un militare mentre fa jogging: podista muore sul colpo. Erika Niemiz aveva 49 anni

UDINE - Investita mentre fa jogging in strada: muore a 49 anni Erika Niemiz. È successo questa mattina, mercoledì 15 febbraio, poco dopo le 7.30, tra via Candonio e l’imbocco di via Candolini nei pressi della Dacia Arena di Udine. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo una prima sommaria ricostruzione pare che la donna, residente a Udine, sia stata investita da un'automobilista abbagliato dal sole e che pertanto non l'avrebbe vista. Alla guida della macchina un militare.

La vittima era in prossimità della passaggio pedonale con la tenuta da allenamento. Sul posto è prontamente arrivata l'automedica con i sanitari arrivati in ambulanza. Il personale ha provato a lungo di rianimare la donna purtroppo senza successo.

