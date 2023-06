Investita e uccisa dal marito dell'amica a Catania, Cettina «l'aveva convinta a lasciarlo»

A Catania un uomo ha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica della donna, uccidendo quest'ultima. È successo nella zona industriale della città siciliana. L'uomo è un 52nne che ha poi chiamato la polizia per consegnarsi e confessare. La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all'ospedale San Marco. La vittima è un'amica della donna, di 69 anni, originaria dell'Ennese. Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

Padre investe e uccide la figlia sul vialetto di casa dopo un litigio: choc a Monopoli

Il processo

Era a processo per violenze sulla moglie Piero Maurizio Nasca, il 52enne fermato per il tentato omicidio della consorte, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e di un'amica della donna, Cettina 'Cetty' De Bormida, di 69 anni, morta sul posto.

La ricostruzione

La prima a intervenire sul posto, per i rilievi e le indagini, era stata la polizia municipale per quello che sembrava fosse un incidente stradale avvenuto nell'ottava strada della zona industriale di Catania. Poi la ricostruzione sulla dinamica dell'accaduto ha portato a fare intervenire le Volanti della Questura che hanno bloccato l'uomo nelle vicinanze. Secondo quanto si è appreso è stato il 52enne a chiamare la sala operativa del 112. Gli agenti delle Volanti lo hanno preso in consegna e lo hanno condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato dal magistrato di turno. La moglie è ricoverata, non in pericolo di vita, nell'ospedale San Marco di Catania dove sarà sentita dalla polizia appena finite le visite mediche e le cure del caso.

La vittima è Cettina De Bormida

La vittima è Cettina De Bormida, di 69 anni, originaria di Centuripe, nell'Ennese. L'uomo quando è stato bloccato da agenti delle Volanti era sotto choc e si sarebbe consegnato alla polizia. La prima chiamata arrivata al numero unico di soccorso, il 112, è stata fatta da alcuni cittadini che erano in zona e parlavano di due donne investite da un'auto. Successivamente ha telefonato anche il 52enne, che era ancora in auto, e nella zona industriale. L'uomo ha seguito il consiglio dell'operatore: fermarsi nel posto in cui era e attendere l'arrivo della pattuglia. Sotto choc anche la moglie che ha parlato con gli agenti di polizia intervenuti sul posto prima di essere portata in ospedale con un'ambulanza del 118. La polizia sta acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona.

I provvedimenti

É stato fermato dalla squadra mobile Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna Cettina 'Cetty' De Bormida, di 69 anni, morta sul posto. Il provvedimento è emesso dalla Procura distrettuale e ipotizza i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati. L'uomo ha confessato. La notizia è stata confermata all'ANSA dal procuratore Carmelo Zuccaro.