Sedici calciatori di 12 anni in camera iperbarica: intossicati negli spogliatoi a Macerata

Intossicazione nello spogliatoio: 16 calciatori di 12 anni del Matelica finiscono in ospedale. E' successo ieri pomeriggio dopo l'allenamento nel centro in provincia di Macerata: i baby atleti, dell'annata 2006, hanno cominciato ad accusare sintomi come cefalee, spossatezza e vertigini nello spogliatoio o appena usciti. Sono in corso gli accertamenti, ma l'ipotesi più accreditata è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio per il malfunzionamento di qualche impianto di riscaldamento. Sedici ragazzi sono stati portati all'ospedale Profili di Fabriano e da qui alla camera iperbarica di Fano, uno è stato ricoverato al Salesi di Ancona. Ultimo aggiornamento: 13:37