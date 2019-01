Inter-Napoli, il pm: «Il tifoso morto forse investito da auto di ultrà partenopei»

A uccidere Daniele Belardinelli, l'ultrà del Varese morto il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter- Napoli, potrebbero essere state una o due auto che facevano parte della "carovana" di macchine degli ultrà napoletani che si stavano avvicinando allo stadio e sono state bloccate dall'agguato dei tifosi nerazzurri. È un'ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della Procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli interrogatori di questi giorni.

È terminato, intanto, l'interrogatorio di garanzia di Marco Piovella, il capo della curva nerazzurra arrestato lo scorso 31 dicembre in seguito all'inchiesta sugli scontri avvenuti a Santo Stefano prima della partita Inter- Napoli. Uscendo dall'Aula, il suo legale, Mirko Perlino, ha chiarito che "il Rosso" «si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito all'aggressione», mentre avrebbe «chiarito alcuni aspetti dell'investimento» che ha causato la morte di Daniele Belardinelli.

È continuata anche nei giorni festivi, Capodanno compreso, ed è ripresa oggi, l'attività investigativa. Gli uomini della Digos infatti stanno sentendo decine di tifosi, per arrivare all'identificazione dei partecipanti ai disordini. Dopo i riconoscimenti effettuati grazie alla riprese video delle telecamere stradali o di video amatoriali, gli ultras che erano a volto scoperto o che sono stati comunque riconosciuti vengono convocati in via Fatebenefratelli e sentiti.

E se emergono conferme vengono indagati e la loro posizione segnalata in Procura per le decisioni dell'autorità giudiziaria. Proprio in queste ore si svolgerà l'interrogatorio di Marco Piovella, leader ultrà che ha partecipato agli scontri, e nei prossimi giorni anche di Luca Da Ros, che ha fatto il suo nome. La polizia continua anche la ricerca del pirata o dell'ultrà alla guida del veicolo che ha investito la vittima durante i tafferugli, mentre si attende l'autopsia per capire le esatte cause della morte di Belardinelli.

Ultimo aggiornamento: 19:31

